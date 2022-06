Waarschuwing voor Nainggolan én Gheyssens: "Dat zal niet waar zijn"

Mark van Bommel is de nieuwe trainer van Antwerp. Volgens Johan Boskamp een schot in de roos.

Voor de Nederlandse analist is de trainerskeuze van Antwerp een schot in de roos. “Mark is bezeten door voetbal. Ik zie hem als een aanwinst voor het Belgische voetbal. En niet onbelangrijk bij een club als Antwerp: hij staat sterk in zijn schoenen”, zegt Boskamp aan Het Belang van Limburg.

Dat zal zijn gevolgen hebben, ook voor mannen als Radja Nainggolan. “Als de vedetten niet renderen, dan spelen ze niet. Onder Priske mocht Nainggolan een week lang niet geslapen hebben, dan speelde hij nog. Die gozer mocht doen wat ie wou. Bij Van Bommel zal het niet waar zijn.”

Dat geldt trouwens voor iedereen, ook voor niet-spelers. “Ook voorzitter Paul Gheyssens zal hij zonder pardon uit de kleedkamer zetten, mocht dat nodig zijn.”

De druk is bijzonder groot. “Hij moet kampioen worden. Zo simpel is het. Een voorzitter die zijn nieuwe spits een salaris van 2,5 miljoen netto uitbetaalt, is met niets minder tevreden dan de titel. Zeker als ze nu ook nog eens Toby en Driesie gaan halen.”