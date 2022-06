Gretig Westerlo wint erg overtuigend van AA Gent in oefenpot, hattrick voor Vaesen

In een interessant oefenduel heeft Westerlo vrijdagmiddag aan het langste eind getrokken tegen AA Gent. De Kemphanen, die frisser en gretiger oogden dan de Buffalo's, haalden het met 6-2. Bij Westerlo liet Kyan Vaesen zich opmerken met drie spitsengoals.

De oefenwedstrijd (2x60’) lokte aardig wat kijklustigen naar het Kuipje. De fans van de Kemphanen kregen Ravil Tagir niet te zien, Roma-huurling Bryan Reynolds mocht twintig minuten opdraven. Daci (ziek) en Fixelles (lichte blessure) kwamen niet in actie. Hein Vanhaezebrouck koos bij AA Gent, voornamelijk in het defensieve compartiment, voor heel wat jonge kerels. Bij de Buffalo’s geen spoor van internationals Michael Ngadeu, Andreas Hanche-Olsen, Tarik Tissoudali en Nurio Fortuna.

Een gretig Westerlo nam meteen het heft in handen. Roef moest al snel ingrijpen op een poging van Foster. AA Gent stak pas op het halfuur voor het eerst de neus aan het venster. Aanwinst Cuypers werd door de buitenspelval geloodst, maar zijn opwippertje belandde op het dak van het doel. Aan de overzijde was het wel raak. Gent kreeg een vrijschop niet weg, de mee opgerukte Seigers tikte simpel binnen: 1-0. Diezelfde Seigers klopte niet veel later ei zo na zijn kersverse collega Bolat. Vlak voor het einde van de eerste periode verdubbelde Westerlo de voorsprong: Foster nam Roef in twee tijden te grazen.

In het tweede uur brachten beide coaches een heel ander elftal tussen de lijnen. Gianni Bruno vergat mistasten van Mabea af te straffen. Aan de overkant kreeg Vaesen de handen op elkaar met een schitterende omhaal, die maar net over de dwarsligger zeilde. Een minuut later was het wel prijs: alweer Dierckx met de voorzet, Vaesen werkte beheerst af met het hoofd.

Het was de piepjonge Fofana dia na een fraaie actie de eerredder in de korte hoek kon knallen. Diezelfde Fofana miste minuten later oog in oog met Gillekens, na een knap passje van Odjidja. Na de drankpauze kwam Westerlo nog op 4-1. Alweer Dierckx met prima voorbereidend werk, Vaesen werkte koelbloedig af. De twee Kemphanen voelden zich vrijdag duidelijk in hun sas.

De pas ingevallen Arthur kon milderen voor AA Gent, maar het was Westerlo in de slotfase de puntje op de i zette: Vaesen maakte zijn derde treffer van de middag en in de slotminuut werkte Bernat een verre voorzet van Saka af.

Match info

Westerlo (eerste helft): Bolat, Güçtekin, Van Eenoo, Paulet, Foster, De Cuyper, N’Diaye, Seigers, Gouré, Jordanov, Van den Keybus.

Westerlo (tweede helft): Gillekens, Perdichizzi, Bernat, Vaesen, Seydoux, Mabea (102' Reynolds), Keita, Vetokele, Neustädter, Dierckx (102' Saka), Chikli (90' Camara).

AA Gent (eerste helft): Roef, Okumu, Henry, De Ridder, Cuypers, Lagae, Castro Montes, Van Hauter, Kums, Depoitre, Salah.

AA Gent (tweede helft): De Schrevel (90' Fortin), Odjidja, Oladoye (107' Arthur), Hjulsager, Munezero, Samoise, Bruno, Fofana (107' Mukuna), Van Den Bergh, Agbor, Godeau.

Doelpunten: 35' Seigers 1-0, 55' Foster 2-0, 70' Vaesen 3-0, 74' Fofana 3-1, 99' Vaesen 4-1, 110' Arthur 4-2, 112' Vaesen 5-2, 120' Bernat 6-2.