Felice Mazzu debuteert met verlies tegen Sint-Truiden

Anderlecht is met een valse noot aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze verloren hun 1e oefenwedstrijd tegen Sint-Truiden met 0-1.

Felice Mazzu liet Anderlecht in een 3-5-2 spelen. De ploeg was nog niet compleet en Mazzu liet veel jeugd het veld opdraven in totaal kwamen 22 spelers in actie. Anderlecht probeerde vooral verticaal te spelen, maar ze kwamen moeilijk aan kansen. Via Lucas Stassin was er een 1e schot op doel na zo'n 40 minuten.

Sint-Truiden was gevaarlijker. Ze konden bijna profiteren van een slechte pas van Amando Lapage, kleinzoon van Paul Van Himst. Na 20 minuten kwam STVV toch op voorsprong. Een hoekschop werd ongelukkig gedevieerd door Lapage. Na de rust konden ze die 0-1-voorsprong vasthouden. Al was Anderlecht dreigender via onder meer Michel Vlap.