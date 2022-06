Kennismaking met Vincent Janssen: "Antwerp is géén tussenstap, ik wil hier titels vieren"

Maandagavond laat arriveerde Vincent Janssen (28) in ons land. Dinsdag stonden er voor de Antwerp-aanwinst twee trainingen op de agenda. Tussendoor werd de Nederlandse spits voorgesteld aan de pers.

"Het is fijn om hier aan de slag te gaan", opende Janssen zijn persvoorstelling. "Ik heb enkele hectische weken achter de rug, nu ben ik blij om weer lekker aan de bak te gaan. Ik ben blij met het vertrouwen dat de club in mij getoond heeft."

Janssen vertrok in de zomer van 2016 van AZ naar Tottenham. Na omzwervingen in Noord-Londen, Turkije en Monterrey komt de achttienvoudige international weer dichter bij de heimat voetballen. "Ik heb drie mooie jaren gehad in Mexico, maar ik ben blij dat ik weer in Europa aan de slag kan gaan. Dit kwam op het goede moment. Ik ben zes jaar geleden vertrokken uit Nederland. Ik heb sindsdien heel veel meegemaakt, veel ups en downs gekend."

"Ik heb veel zin om samen met iedereen binnen deze club successen te behalen. Het plan dat me voorgelegd werd, is indrukwekkend. Iedereen heeft hier ambitie. Van bij het eerste contact met Antwerp was ik erg enthousiast. Wat ik zal missen aan Mexico? Het weer, heel eenvoudig. Samen met mijn Mexicaanse echtgenote ga ik in Antwerpen wonen, dus ook voor haar zal het een aanpassing zijn."

Op zijn 28e wil Vincent Janssen zich bij Antwerp terug op de Europese kaart zetten. Dromen van een ambitieuze club uit een grote Europese competitie doet de Nederlander naar eigen zeggen niet. "Nee, ik zie Antwerp niet als tussenstap... Dit is gewoon een heel mooie stap om met Antwerp iets neer te zetten. Europees spelen, titels vieren met Antwerp, dat is het enige waaraan ik denk. We kunnen alleen maar groeien hier", besluit Janssen.