Jeugdproduct dat even twijfelde gaat nu toch zijn contract verlengen bij Anderlecht

Bij Anderlecht zijn ze al een tijdje aan het werk om de contracten van hun talenten te proberen verlengen. Bij onder andere Zeno Debast en Kristian Arnstad is dat al gelukt, maar bij Mario Stroeykens bleef het wachten op witte rook.

Volgens LDH zit het er nu wel aan te komen. De 17-jarige aanvaller en zijn entourage wilden eerst duidelijkheid over wat Anderlecht met hem van plan was. Stroeykens wil in de rotatie met de andere spitsen blijven en liefst van al daarvoor in aanmerking blijven komen. Dus: niet te veel matchen in 1B spelen.

Anderlecht heeft hem nu een toekomstplan kunnen voorleggen, want er is hem altijd gezegd dat dit zijn doorbraakjaar moet worden. In de komende dagen moet er nu positief nieuws komen over zijn verlenging.