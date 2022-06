'Steve De Ridder geniet interesse van 1B-club'

Steve De Ridder (35) kreeg vlak voor de start van de voorbereiding te horen dat STVV niet meer op hem rekende. Een klap in het gezicht van de ervaren middenvelder, die nog een jaar onder contract lag op Stayen.

Het Belang van Limburg laat weten dat Deinze interesse toont in Steve De Ridder. De Oost-Vlamingen bekijken of de ervaren kracht haalbaar is. Eerder informeerde ook Waasland-Beveren al naar de diensten van de voormalige aanvoerder van STVV.

Na buitenlandse avonturen in Nederland (De Graafschap, Utrecht), Engeland (Southampton, Bolton) en Denemarken (Kopenhagen) belandde De Ridder in 2015 terug in ons land.

Met meer dan 200 wedstrijden in het Belgisch profvoetbal brengt Steve De Ridder een schat aan ervaring met zich mee.