Trebel is verlost van kleine kwaaltjes en mag weer met de A-kern meetrainen

Wordt het zijn derde - of is het nu al vierde leven - bij Anderlecht? Adrien Trebel begint op gelijke voet met de rest bij Anderlecht en stond gisteren weer op het trainingsveld met de A-ploeg.

Trebel lijkt bij Anderlecht over meer levens dan een kat te beschikken. In de vijf jaar die hij er zit is hij al minstens drie keer volledig afgeschreven, maar telkens wordt hij - voor een tijdje - weer opgepikt. Onder Vincent Kompany waren de zaken duidelijk: hij mocht niet meer met de A-kern meetrainen en werd verhuurd aan het Zwitserse Lausanne.

Felice Mazzu ziet er echter wel wat in. Hij kon de voorbereiding niet starten door kleine hinder, maar gisteren stond hij weer op het oefenveld. Net op tijd voor de stage en de belangrijke oefenmatchen die eraan komen. Kan hij zich daar weer in beeld spelen?