Amper 24, maar wel al zeven jaar actief in België: wat brengt zijn toekomst en wat is zijn favoriete club?

Hij is nog steeds maar 24 jaar, maar zit ondertussen toch al liefst zeven jaar in ons land. Na een uitleenbeurt is hij terug bij Kortrijk, maar of daar ook zijn toekomst ligt? Zelf droomde de familieman ooit van Engeland.

Eric Ocansey kwam vanuit Ghana naar KAS Eupen, waar hij speelde van 2015 tot 2019. "Al vanop jonge leeftijd was ik gewoon om dingen op mezelf te doen. Professional worden was altijd al mijn droom."

"Mijn broers zijn ook voetballers, onze droom is kansen krijgen in Europa." Van Eupen trok hij naar KV Kortrijk, afgelopen seizoen was er een uitleenbeurt richting Waasland-Beveren.

Nu is de winger terug in het Guldensporenstadion, al is de vraag of hij daar nog veel kansen gaat krijgen. Tegen KV Mechelen mocht hij in de voorbereiding onlangs 20 minuten opdraven, met Challouk, De Neve en Bruno werden al drie extra wingers aangekocht deze zomer.

De Ghanees is dan wel meer een man voor de linkerkant in tegenstelling tot pakweg Bruno, maar met een in 2023 aflopend contract gaan De Kerels misschien ook niet meer te moeilijk doen. Bij Beveren werd hij wel als linksachter uitgespeeld, wat hem een extra troef oplevert als hij back-up voor D'Haene kan en wil zijn.

Voor Ocansey zal het - waar hij ook heen zou trekken - sowieso belangrijk zijn dat zijn familie dichtbij hem is - de familieman vindt in hen extra motivatie, zijn rugnummer 51 verwijst ook naar de geboorte van zijn kinderen.

CR7

"Mijn droomclub? Ik was altijd supporter van Manchester United en mijn favoriete speler was toen Cristiano Ronaldo. Hij heeft me de liefde voor Manchester warm gemaakt. Ooit als ik de kans krijg wil ik ook wel naar Engeland, waarom niet", klonk het in 2019 al bij zijn overstap naar Kortrijk.

Of het ooit zover zal komen? Dat is ondertussen een andere vraag. "Het zal de wil van God zijn of ik in Engeland kan raken of niet. Daarom luister ik ook veel naar gospelmuziek, omdat het de muziek van God is." Met 149 matchen in 1A op de teller (17 goals, 11 assists)