Wie naar de bank van Racing Genk kijkt, ziet daar al 30 jaar lang Pierre 'Pierke' Denier zitten. Soms naast de hoofdtrainer, de voorbije jaren enkele stoelen verderop. Maar de carrière van Denier zit erop in de Cegeka Arena en dat laat Genk niet zomaar voorbij gaan.

Denier begon als speler bij KFC WInterslag en speelde na de fusie nog 111 wedstrijden voor KRC Genk, goed voor 2 doelpunten. Daarna vervoegde hij de technische staff van De Limburgers en was hij ook regelmatig trainer ad interim. Zo won hij in 2019 de Beker van België met Racing Genk.

16 juli viert Racing Genk haar jaarlijkse fandag en die staat in het teken van de afscheidnemende assisten/teammanager. Zo zal Denier omu in een open bus via de Duinenlaan naar het stadoin gereden worden. De club rekent op de supporters om hem een warm afscheid te nemen.

Daarna volgt omstreeks 15u30 een huldigingsshow op de middenstip van het middenveld waarna een wedstrijd gepland staat tegen het Griekse AEK Athene.