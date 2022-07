Laatste overlevende uit Vanden Stock-tijdperk is nu ook weg bij Anderlecht: "Ik gaf altijd mijn mening en dat werd me soms niet in dank afgenomen"

Eén van de laatste overlevenden van het Vanden Stock-tijdperk heeft de deur bij Anderlecht achter zich dicht gedaan. David Steegen, voormalig communicatieverantwoordelijke van de club, zijn contract werd niet meer verlengd. Hij blikte terug...

Steegen maakte uiteraard de transitie van het vorige bewind naar het huidige mee. En ook de commotie rond Herman Van Holsbeeck en de makelaars. “Je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is, dus over die zaak spreek ik me niet uit. Maar als het allemaal waar is, dan is dat afschuwelijk. Ik zou extreem ontgoocheld zijn moest blijken dat mensen waarmee ik heb samengewerkt zich zouden hebben verlaagd tot dat soort praktijken", zegt hij in HLN.

Daarna kwam de nieuwe wind. “Het is logisch dat je meer affiniteit hebt met de ene dan met de andere. Maar wie de poppetjes ook zijn, ik kijk altijd naar het belang van de club. Het feit dat ik er zolang gezeten heb is omdat ik mij altijd heb geschikt naar het instituut Anderlecht en nooit omgekeerd. Of dat nu Michael Verschueren was, die ik echt een grote professional vind."

"Of Peter Verbeke, die zijn job ook enorm goed beheerst. Of Wouter Vandenhaute met zijn kwaliteiten of zelfs Marc Coucke en Luc Devroe, ik heb me altijd geschikt naar hun wensen. Maar ik heb wel altijd mijn mening gegeven, als ik vond dat het niet klopte met de waarde van Anderlecht dan zei ik dat ook. Soms werd mij dat in dank afgenomen, soms ook niet.”