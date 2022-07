OFFICIEEL: Michel Vlap is niet langer een Anderlecht-speler

De kogel is door de kerk. Zoals verwacht wordt Michel Vlap verkocht aan FC Twente. Dat kondigde Anderlecht nu ook zelf aan.

"RSC Anderlecht en FC Twente hebben een akkoord bereikt over de definitieve overgang van Michel Vlap. Michel speelde vorig seizoen al op huurbasis bij de Tukkers", klinkt het bij Anderlecht.

Michel Vlap kwam in de zomer van 2019 over van Heerenveen. RSCA betaalde toen 7 miljoen euro voor de middenvelder. De Fries speelde sindsdien 39 officiële wedstrijden voor paars-wit en speelde daarna op huurbasis voor Arminia Bielefeld en FC Twente. De Tukkers zouden zo'n twee miljoen euro voor hem betalen, maar Anderlecht is ook verlost van een zwaar contract.