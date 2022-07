Er komt nog wat aan bij Antwerp: "Gaan een team krijgen dat bovenin kan meedraaien" en "Ik wil CL spelen"

Er is nog wat op komst bij Antwerp... Dat belooft technisch directeur Marc Overmars. The Great Old zal nog deftige transfers doen, maar Overmars weet ook: "Een ploeg koop je niet, maar creëer je."

Antwerp heeft al wel transfers gedaan. Overmars sprak zijn Nederlandse connecties aan en haalde met Vincent Janssen al een befaamde spits. "Ik weet niet of zij hier alleen zijn gekomen dankzij mij, maar we willen als club stappen hogerop maken en zij zijn daar wel voorbeelden van. Het is nog wel afwachten hoe goed ze het gaan doen. Je kunt geen team kopen, maar wel creëren. Ik denk dat we nog best ver achter lopen op Club Brugge. Zij spelen structureel in de Champions League en gaan nu ook weer spelers verkopen. Wij moeten elk jaar stapjes maken", zegt hij op de clubwebsite.

De transfers die nog op til zijn, mogen dan ook van een hoog niveau verwacht worden. Zoals een Toby Alderweireld. "We mogen nog wat verwachten. We zijn er nog niet. Niet alle spelers die we willen, komen ook. Dat heb ik ook tegen de trainers gezegd: we moeten nog even geduld hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat we een team krijgen dat bovenin mee gaat doen. Ik wil graag in de Champions League spelen, dat kost tijd."