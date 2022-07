Finland of Kosovo voor Antwerp in tweede voorronde Conference League? Inter Turku heeft beste papieren na heenmatch

Antwerp bereidt zich momenteel in Oostenrijk voor op een lang seizoen. De eerste officiële wedstrijd van de Great Old staat gepland op 21/7, de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Conference League.

Tegenstander daarin wordt Inter Turku (Finland) of Drita (Kosovo). In de heenmatch waren het de Finnen die woensdagavond een optie namen op de kwalificatie, door de heenmatch met 1-0 te winnen.

Niska maakte een kwartier voor tijd het enige doelpunt van de avond, nadat bij Drita Blakcori met twee keer geel werd uitgesloten.

Volgende week dinsdag staat de terugmatch in Kosovo op het programma. Antwerp neemt het op 21 juli in eigen huis op tegen de winnaar van Inter Turku-Drita, een week later volgt de terugwedstrijd.