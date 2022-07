Union-eigenaar zet puntjes op de i: "Belangrijk te weten dat Union onafhankelijk geleid wordt"

Miljardair Tony Bloom, eigenaar van zowel Brighton als Union, heeft nog eens een interview gegeven. Daarin sprak hij ook over de beleidsstructuur bij de Brusselaars.

Bloom geeft Union wel toegang tot hun datanetwerk en leent hen een paar spelers die nog niet klaar zijn voor de Premier League, maar... “Het is belangrijk om te weten dat Union onafhankelijk geleid wordt”, zegt Bloom in een interview met BBC Radio Sussex. “Alex Muzio is er de voorzitter, en hij zorgt ervoor dat alles goed verloopt. We hebben een erg goede relatie met elkaar. We vertrouwen elkaar, dat is ook de reden waarom we bij Brighton al verschillende keren spelers hebben uitgeleend aan Union."

Ook dit seizoen komt er met de 20-jarige Simon Adingra een Ivoriaan van Brighton op huurbasis naar het Dudenpark. "Bovendien hebben we nu zelf voor het eerst een speler van Union gekocht: Deniz Undav. We kochten hem al in januari, maar kwamen wel overeen dat hij tot het einde van het seizoen bij Union zou spelen. Een logische keuze, want Union deed het fantastisch op dat moment."