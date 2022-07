Economieprofessor Stijn Baert verlengde abonnement bij Anderlecht niet: "Ik wil niet elke week een veredelde oefenwedstrijd bijwonen"

Stijn Baert, professor economie aan UGent en UAntwerpen, is een fervent voetbalsupporter. Alhoewel, hij had een abonnement op Anderlecht, maar heeft dat sinds een tijdje opgegeven.

“Politiek en voetbal zijn mijn passies. Als ik wil inslapen, stel ik in gedachten de ploeg van Anderlecht op. Of maak ik de som van wat die ploeg waard is. De helft van Club Brugge, zo ongeveer. Sinds het bestuur van Anderlecht die open brief schreef waarin ze elke titelambitie voor jaren afzwoeren, heb ik geen abonnement meer genomen op de club", vertelt hij in HLN.

De beruchte brief legde het proces uit dat Anderlecht wou volgen, maar het was een langetermijnsplanning. "Ik wil niet elke week een veredelde oefenwedstrijd bijwonen, als onderdeel van een proces dat ooit weer, wie weet, moet leiden naar een nieuwe titel. Het zal helaas ook niet voor volgend seizoen zijn. Ze hebben drie spelers aangekocht van wie tot dusver alleen hun eigen moeder het bestaan vermoedde.”