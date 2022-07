Club Brugge kan opgelucht ademhalen: 'Blessure Skov Olsen niet al te ernstig'

Club Brugge sloot afgelopen weekend de zomerstage af met een oefenwedstrijd tegen FC Kopenhagen. Club Brugge verloor die partij met 2-4. Erger dan het resultaat was dat Andreas Skov Olsen (22) tijdens de eerste helft geblesseerd naar de kant moest komen.

De Deen blesseerde zich in het duel met zijn landgenoten en kon niet meer verder. Even werd gevreesd voor een spierscheur, maar na enkele onderzoeken is het verdict veel milder.

HLN weet immers dat er geen sprake is van een scheur. Skov Olsen zal het enkele dagen rustig aan moeten doen en zou in prinicpe tijdig fit geraken voor de Supercup, zondagavond in eigen huis tegen KAA Gent. Al is het maar de vraag of T1 Carl Hoefkens onnodige risico's zal nemen met de Deense flankspeler.

Club Brugge begint op 24 juli aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen Racing Genk. Skov Olsen was afgelopen seizoen in vijftien competitiewedstrijden goed voor zes doelpunten en acht assists!