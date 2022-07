Transfernieuws en Transfergeruchten 13/07: Soumaré - Herbots - Raphinha - Bayo

Mohamed Bayo tekent voor 5 seizoenen bij Lille

Mohamed Bayo is de nieuwe spits van Lille. Hij heeft voor 5 seizoenen getekend. (Lees meer)

'Algerijnse spits wordt opvolger van Vakoun Bayo bij Charleroi'

Na het vertrek van Vakoun Bayo beschikt Edward Still bij Charleroi met Youssouph Badji en Anthony Descotte slechts over twee (onervaren) spitsen. Daar lijkt weldra verandering in te komen. (Lees meer)

Raphinha op weg naar Barcelona

Raphinha (Leeds United) is onderweg naar Barcelona, waar hij zijn medische en fysieke testen zal afwerken. Er ligt een contract voor vijf seizoenen klaar voor de Braziliaanse aanvaller, die 58 miljoen zal kosten.

OFFICIEEL: Union laat jonge doelman naar Tienen vertrekken

Met Anthony Moris en Lucas Pirard moest Tibo Herbots (21) twee ervaren doelmannen voor zich dulden in de pikorde bij Union. Na twee seizoenen in de schaduw is de Limburger klaar voor de volgende stap. (Lees meer)