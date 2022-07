Union en Antwerp strijden om dezelfde Franse spits, die transfervrij op te pikken is en voor onder meer Ajax en Arsenal speelde

Zoals zo vaak vissen de clubs uit de Jupiler Pro League in dezelfde vijver. Nu hebben zowel Antwerp als Union hun oog laten vallen Yaya Sanogo.

De 29-jarige Franse spits had eerder al verteld dat hij aanbiedingen uit België had en de namen van de clubs werden nu ook bevestigd aan onze redactie. Antwerp en Union willen hem allebei binnenhalen en spraken al met hem.

Sanogo zijn laatste officiële match dateert wel al van 8 mei 2021. Huddersfield, zijn toenmalige club liet zijn contract verbreken. Sanogo is geen veelscorende spits, maar wel een pivot van 1m94 die de bal kan bijhouden. Arsenal haalde hem transfervrij op bij Auxerre, waar hij in 2011 doorbrak. Bij The Gunners kwam hij echter niet veel aan de bak en hij werd nog uitgeleend aan Ajax, Toulouse en Charlton.

De voormalige jeugdinternational wil zijn carrière nu herlanceren en ziet dat wel in België gebeuren. Een paar Schotse clubs zijn ook in de markt voor hem, maar hij zou een Belgisch avontuur verkiezen.