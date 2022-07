Maldini kwam niet enkel voor De Ketelaere, maar polste ook naar toptalent van Club Brugge

Als je dan toch in Brugge bent, kan je best al je kaarten op tafel gooien, moet Paolo Maldini gedacht hebben. De technisch directeur van AC Milan onderhandelde over Charles De Ketelaere, maar gooide er langs de neus weg nog een andere naam tussen.

La Gazzetta dello Sport weet dat Maldini bij Mannaert en Verhaeghe ook informeerde naar Noah Mbamba. De 17-jarige defensieve middenvelder kreeg al met mondjesmaat zijn kans bij de A-ploeg en zou dit seizoen verder geïntegreerd worden. Hij staat al op de radar van verschillende topclubs en Maldini informeerde naar de voorwaarden. Wellicht zal Club hem nog niet willen verkopen. De deal rond CDK zou ook dit weekend moeten beklonken zijn of Milan gaat voor optie B: Hakim Ziyech. Op dit moment zouden de Milanezen aan een bedrag van 30 miljoen plus bonussen zitten. Nog steeds niet genoeg voor blauw-zwart, dat 35 miljoen wil.