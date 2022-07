Analist ziet Genk niet in top vier eindigen: "Maar Vrancken gaat wel een prijs pakken als ze geduld hebben"

't Is allemaal nog nattevingerwerk, maar iedereen wil voor het seizoen toch zijn prognose gemaakt hebben. Ook analist Thomas Chatelle geeft die in HBvL en denkt dat hij de top vier kent.

Volgens de ex-speler van Genk en Anderlecht zullen de Limburgers net er buiten vallen. "Ik geloof heel sterk in Wouter Vrancken. Het is een coach met ervaring, hij kent het huis door en door, hij geeft kansen aan de jeugd en hij predikt offensief voetbal. Dat zijn allemaal positieve factoren. Ik denk ook dat het duo Vrancken/De Condé heel complementair is. Maar de sleutel wordt het geduld dat Genk al dan niet heeft. Ik zie Vrancken een prijs pakken in Genk, als er voldoende geduld is", zegt hij in HBvL.

"Dit seizoen zie ik dat nog niet lukken. Volgens mij vallen ze net buiten play-off 1. Het verschil met Anderlecht is dat daar nu een coach zit met meer ervaring. Iemand die lessen getrokken heeft uit zijn ervaringen in Genk. Iemand ook die een deel van zijn staf heeft meegenomen, wat hem in Genk niet gegund was. Met Union heeft hij een geweldig seizoen neergezet. Daar kan hij op voortbouwen. Ik zie veel ingrediënten om te slagen. Voor play-off 2 zie ik naast Genk Union, Charleroi en Standard.”