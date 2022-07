Yves Vanderhaeghe positief voor thuisduel tegen KV Mechelen: "Konden zelfs nog op en over Anderlecht gaan vorige week"

KV Oostende verloor op de eerste speeldag met 2-0 van Anderlecht en KV Mechelen werd in eigen huis met dezelfde cijfers verslagen door Antwerp. Beide ploegen willen zo snel mogelijk van de 0 af in het treffen tegen elkaar.

Voor Oostende-trainer Yves Vanderhaeghe is het doel heel duidelijk: "We willen de drie punten halen en van die 0 weg. Met onze achterban willen we opnieuw proberen aan te sluiten met de rest, onze echte start maken", klinkt het in zijn voorbeschouwing voor het treffen tegen KV Mechelen.

De voorbije twee dagen kondigde Oostende met aanvaller Hornby en doelman Philips twee nieuwkomers aan maar beide spelers zijn nog niet speelgerechtigd voor de wedstrijd. Ook voor de geblesseerde Brecht Capon komt de wedstrijd te vroeg. "Maar we recupereren met Batzner en Dewaele wel twee spelers. Dat biedt wel mogelijkheden en maakt dat we meer keuzes hebben en kunnen schuiven nu."

"Na de wedstrijd van Anderlecht bleef er een positief gevoel over. We moeten in eigen boezem kijken want namen een paar schakelmomenten niet maar voor de rest hebben we Anderlecht in de tweede helft wel wat pijn gedaan en met een tikkeltje geluk hadden we een gelijkmaker gemaakt. Als dat gelukt was, konden we er misschien nog wel over gaan", besluit Vanderhaeghe.