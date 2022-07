Analist maakt zich geen zorgen over WK-kansen De Ketelaere na transfer: "Komt terecht in omgeving die 100 procent in hem gelooft"

Voetbalcommentator en Sporza-analist Peter Vandenbempt maakt zich absoluut geen zorgen over de WK-kansen van Charles De Ketelaere na zijn verhuis naar AC Milan. Volgens hem zal hij er basisspeler worden.

AC Milan is natuurlijk een stapje hoger, maar CDK gaat er geen figurantenrol spelen. "Als hij naar het WK wil, is het de bedoeling dat hij naar Milan trekt om basispion te worden", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza. "Roberto Martinez heeft al een waarschuwende vinger opgestoken naar alle spelers die in deze transferperiode van club en competitie veranderden. De Ketelaere zal moeten spelen."

Maar dat zou geen probleem mogen worden. "Als je kijkt wat voor een financiële inspanning Milan levert om hem te halen, dan is het toch om De Ketelaere een belangrijke rol te laten spelen. Milan is niet meer de grote rijke club uit de glorieperiode en zet nu de tering naar de nering. Daarenboven is de trainer - Stefano Piolo - iemand die graag met jonge spelers werkt en ze beter maakt. Hij komt terecht in een omgeving die 100% in hem gelooft."