Johan Boskamp pleit voor verandering: "Voor coaches is dit een complete ramp"

Dat er een en ander fout loopt in het voetbal, dat is voor Johan Boskamp zo klaar als een klontje.

Iets waar de Nederlander echt een probleem mee heeft is de transfermarkt. Daar moet voor Boskamp dringend iets aan veranderen.

De analist wie die fors ingekort zien. “Van drie maanden naar drie weken en sluiten voor de start van de competitie”, klinkt het kordaat in Het Belang van Limburg.

“Op deze manier kan het echt niet meer verder. Voor coaches is dit een complete ramp. Je bouwt een hele voorbereiding aan een team, het seizoen begint en een week later zie je twee of drie van je beste spelers vertrekken.”