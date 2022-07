Voormalige Antwerp-mannen Cossey en Goots en sporteconoom buigen zich over RAFC: "Kloof met Club is nog groot"

Hoe staat Antwerp er nu eigenlijk voor? Kan het Club in de problemen gaan brengen? Cossey en Goots zijn goed geplaatst om zich over het sportieve te buigen, sporteconoom Dejonghe om zich over het financiële te buigen.

De investeringen van Paul Gheysens maken duidelijk hoe ambitieus Antwerp is anno 2022. "Ik vermoed dat hij dat doet zoals Roman Abramovitsj het bij Chelsea deed: via kapitaalsverhogingen met leningen op lange termijn. Zo kan hij er bij een verkoop van de club zijn geld weer uithalen", redeneert Trudo Dejonghe in De Zondag.

"Antwerp is de enige ploeg die korte termijn kan concurreren met Club, maar ik zou niet durven zeggen dat het nu al kampioen gaat worden", waarschuwt voormalig assistent-coach Rudi Cossey. "Je koopt geen ploeg, je bouwt een ploeg, zoals Club dat al jaren doet."

Janssen is ander type spits dan Frey

In de aanval is Janssen één van de nieuwkomers. "Janssen is een ander type spits dan Frey: hij haakt meer af, komt minder in de box. Ik zie hem er geen 24 maken zoals Frey vorig seizoen. Ik denk dat Antwerp nog een echte zes kan gebruiken. Antwerp heeft ook geen echte tien, die zoals Vanaken iedereen vrij voor doel kan zetten. Met Skov Olsen en Buchanan is Club ook op de flanken stabiel. De kloof is nog altijd groot."

Patrick Goots is vooral lovend over het aantrekken van Toby Alderweireld. "Met Alderweireld is er nu achterin in elk geval iemand die heel rustig blijft. Met Seck, Desolleil en Almeida was er soms paniek." Sportief zijn het vooral Nederlanders die nu de plak zwaaien op de Bosuil. Geen probleem, vindt Goots. "Ik denk dat dit een hele sterke sportieve staf is die heel goed weet hoe het er in België aan toegaat."