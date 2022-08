Ex-doelman van Racing Genk laat contract ontbinden in Nederland

Danny Vukovic laat zijn contract bij het Nederlandse NEC ontbinden.

De Australische ex-doelman van Racing Genk, 37 jaar ondertussen, had nog een overeenkomst voor een seizoen, maar liet dit in onderling overleg ontbinden.

Vukovic speelde van 2017 tot en met 2021 bij Racing Genk vooraleer hij naar de Nederlandse ploeg vertrok. Daar speelde hij slechts vier keer mee in de beker.

"Mede door trieste persoonlijke omstandigheden is de samenwerking niet geworden wat beide partijen ervan verwachtten", zegt de technisch directeur van NEC Ted van Leeuwen. "We hebben elkaar geholpen bij zijn wens terug te keren naar Australië. We danken Danny voor zijn inzet voor NEC en wensen hem veel succes."

NEC zou doelman Jasper Cilessen van het Spaanse Valencia binnenhalen een dezer dagen. Vukovic gaat dan weer aan de slag in Australië, bij Central Coast Mariners.