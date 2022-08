KVC Westerlo verliest van Gent, maar De Roeck is positief: "Op die momenten zag je toch dat wij de evenknie kunnen zijn van Gent"

Een moedig KVC Westerlo ging vandaag kopje onder op het veld van KAA Gent. De Buffalo's versloegen de Kemphanen met 2-1. Westerlo kwam op een vroege voorsprong, maar die wisten de Gentenaren al voor de rust volledig weg te werken. Na de rust kregen we een sterk Westerlo te zien, maar tevergeefs.

"Ik zit hier vandaag met een dubbel gevoel. Het resultaat was negatief voor ons. Het verschil tussen wat we de eerste en de tweede helft gebracht hebben was zeer groot", begint Jonas De Roeck op de persconferentie na de wedstrijd. "We begonnen redelijk, maar we voetbalden zelf niet goed. Vooral in balbezit toonden en durfden we veel te weinig. Anderzijds hadden we wel controle over de wedstrijd en gaven we niet veel weg", beseft Jonas De Roeck na de wedstrijd. "Als je hier dan voorkomt moet je als groep nog meer geloven in eigen kwaliteiten en durven te voetballen. Dat deden we vandaag niet. We zijn wat naar achteren beginnen te kruipen en lieten de bal nog meer aan de tegenstander. Dat is niet wat we dit seizoen bij Westerlo willen tonen", gaat de coach verder.

"Het is natuurlijk spijtig dat je 2-1 moet achtervolgen bij de rust door twee stilstaande fases. Penalty is penalty, daar doen we niet moeilijk over. De reactie van de spelers na de rust was zeer positief. Ik denk dat we Gent in de tweede helft het Westerlo laten zien hebben dat we dit seizoen willen laten zien. We durfden de voetballende oplossingen te kiezen en vonden deze ook. Dat deden we zonder teveel ujit de organisatie te gaan. Op die momenten zag je toch dat wij de evenknie kunnen zijn van een Gent met heel veel kwaliteiten", gaat De Roeck verder. "Uiteindelijk verliezen we de wedstrijd, maar zitten we met een dubbel gevoel omdat we niet heel de wedstrijd lang getoond hebben wat we kunnen", besluit de coach van Westerlo.