Gouden vijf volgende zomer weer samen? "De supporters van Beerschot zullen het graag lezen"

Raphael Holzhauser, Tarik Tissoudali, Yan Vorogovskiy, Denis Prychynenko en Ryan Sanusi. Enkel die laatste speelt op dit moment bij Beerschot.

Als we Prychynenko echter mogen geloven, dan komt deze vriendenbende van vijf ooit weer samen bij Beerschot voetballen. “We hebben veel te danken aan Beerschot en wonen nog steeds heel graag in Antwerpen”, zegt Prychynenko aan Gazet van Antwerpen.

“Onlangs waren Rapha, Tarik en ik er nog over aan het filosoferen: dat we ooit allemaal zouden moeten terugkeren naar Beerschot. Als we het volgende zomer allemaal beu zijn bij onze clubs, dan komen we met z'n allen terug. Schrijf dat maar op. De supporters van Beerschot zullen het graag lezen.”

De Duitser moet roots in Oekraïne heeft het sinds de komst van de nieuwe trainer bij Deinze niet gemakkelijk en valt zo goed als zeker naast het basiselftal. Hij is ook zijn aanvoerdersband kwijt. “Maar niet getreurd: ik lig bij Deinze nog een jaar onder contract en de mensen die mij kennen, weten dat ik nooit opgeef. Ik ben er 100% zeker van dat ik snel weer in het team zal staan.”