Zou Club Brugge met Sander Berge niet eerder een probleem dan een oplossing in huis halen?

Club Brugge wil eens uitpakken op de transfermarkt door Sander Berge terug te halen naar de Jupiler Pro League. Het zou gaan om een bod dat hoger moet dan 20 miljoen euro, maar zou Club Brugge er ook effectief beter van worden?

In de wintermercato van 2017 haalde KRC Genk ene Sander Berge weg uit de Noorse competitie voor 2 miljoen euro. De jonge defensieve middenvelder speelde in ons land op een zeer hoog niveau en in de wintermercato van 2020 leek het duidelijk dat hij zou gaan vertrekken. Uiteindelijk was het Sheffield United die de Noor met een bod van maar liefst 23 miljoen euro wisten vast te leggen. Nu, 2,5 jaar later, wil Club Brugge Berge graag terug naar de Jupiler Pro League halen. Sheffield United wil geen verlies maken op de transfer dus zal Club minstens 23 miljoen euro op tafel moeten leggen. Waarom willen ze zoveel uitgeven aan deze transfer?

Concurrentie rijker maken

KRC Genk, de ex-club van Sander Berge, wist met de uitgaande transfer van de Noor naar Sheffield United een doorverkoopclausule in het contract op te laten nemen. Dat betekent dat als Sheffield de middenvelder ooit opnieuw verkoopt, Genk er een percentje op heeft. Een percentje is hier zelfs zacht uitgedrukt, want Genk zou een doorverkooppercentage van 20% nemen op de transfer. Als Club Brugge dus uiteindelijk met een bod zou komen van 23 miljoen betekent dat dat ze in Limburg ook 4,6 miljoen euro incasseren. Zo zou Club Brugge een rechtstreekse concurrent financiëel wat slagkrachtiger maken, een mogelijks gevaar voor het dominante blauw-zwart.

© photonews

Nodige transfer of puur spierballenvertoon?

Of een middenvelder van het kaliber van Sander Berge halen echt nodig is, valt sterk te betwijfelen. Sander Berge is een pure nummer zes, maar op die positie heeft Club Brugge al heel wat spelers. Hij zou zomaar de ontwikkeling van het 17-jarige jeugdtalent Noah Mbamba in de weg kunnen staan. Verder zou hij ook in concurrentie liggen met Owen Otasowie (die eventueel wel centraal achterin zou kunnen spelen), jeugdtalent Lynnt Audoor, de ervaren Éder Balanta en de super belangrijke Mats Rits (die nu wel nog geblesseerd is). Met Berge zou Club Brugge dus een zesde nummer zes aantrekken.

In principe zou Berge ook een rijtje hoger uit de voeten kunnen, maar daar staat momenteel nieuwkomer Casper Nielsen al. Aangezien Club Brugge 5,5 miljoen euro op tafel legde voor de middenvelder van Union lijkt het onwerkelijk om hem nu al op de bank te laten zitten. Ook Ruud Vormer die nog één jaar contract heeft zal liever zelf nog wat minuten maken bij blauw-zwart dan te zien hoe ze meer dan 20 miljoen betalen voor een nieuwe middenvelder. Als Club Brugge Sander Berge binnenhaalt zullen ze dus moeten opletten dat alle middenvelders gelukkig zijn met hun nieuwe rol (als bankzitter, andere positie,...). In elk ander geval doen ze beter nog één of twee middenvelders van de hand om zo geen gefrustreerde spelers in de kern te hebben zitten.

Photonews

Polsen bij Oostenrijkse vedette?

Als Club Brugge dan echt een topper zou willen op de nummer zes positie, dan zouden ze ook eens Florian Grillitsch moeten overwegen. Net als Sander Berge heeft hij een marktwaarde van 16 miljoen euro. Grillitsch (27) mag dan wel drie jaar ouder zijn dan Berge (24), maar hij heeft ook al pakken meer ervaring. Grillitsch is 33-voudig Oostenrijks international, speelde 177 wedstrijden in de Bundesliga, speelde met Hoffenheim Europa League en Champions League en last but not least: Grillitsch is transfervrij!

Gratis zou Florian Grillitsch dus kunnen overkomen naar Club Brugge, terwijl ze met Berge de concurrentie rijker maken en zelf heel veel geld zouden uitgeven. Als ze de Oostenrijker nog zouden willen halen, wachten ze best niet te lang. Verschillende clubs als Brighton, AC Milan, Galatasaray en Trabzonspor toonden al interesse in de middenvelder. Of Club Brugge ook effectief zal nadenken over Grillitsch valt te betwijfelen. Momenteel lijkt het dat ze vooral willen uitpakken op de transfermarkt met een echte grote naam (ondanks dat Berge slechts 67 wedstrijden speelde voor Sheffield sinds zijn vertrek).