'Anderlecht troeft niet alleen Club Brugge af, maar ook deze twee Nederlandse topclubs trokken aan de mouw van Zirkzee'

Het is wachten op de officiële bevestiging van de transfer van Joshua Zirkzee naar RSC Anderlecht. En het moet gezegd: paars-wit troeft mooie concurrentie af.

Club Brugge en AFC Ajax waren geïnteresseerd in Joshua Zirkzee, maar helemaal concreet werden de gesprekken nooit. Vooral blauw-zwart had amper een kans. Zirkzee had geen zin om in België voor een andere club dan RSC Anderlecht te gaan voetballen.

Ook PSV waagde een kans, maar het besluit van Zirkzee staat inmiddels vast. Ook Bayern München en Anderlecht naderen een akkoord. Met andere woorden: er komt binnenkort een leuke aankondiging op de sociale media van de Belgische recordkampioen.