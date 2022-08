'Standard blijft geloven in deal met Didier Lamkel Zé'

Standard ondervond tegen OH Leuven dat het offensieve versterking nodig heeft aan den lijve.

De Rouches, in de personen van Fergal Harkin en Ronny Deila, hebben Didier Lamkel Zé van Royal Antwerp FC ontmoet, zo schrijft Le Soir.

Lamkel Zé leek op weg naar Omonia Nicosia voor een deal van drie jaar, maar die sprong in laatste instantie af omdat Lamkel Zé niet opdaagde voor zijn medische proeven.

Reden daartoe was dat hij een nieuwe deal kon scoren bij Ferencvaros in Hongarije, maar daar werkte The Great Old niet aan mee en stuurde Lamkel Zé naar de B-kern.

Royal Antwerp FC legde de transfersom vast op 500.000 euro, maar wil hem eigenlijk niet verkopen aan een Belgische club. Standard zou de volledige transfersom ook niet zien zitten, schrijft Le Soir nog. Anderzijds is KV Kortrijk ook geïnteresseerd en mogelijk zien zij die transfersom wel zitten.

Het is aan Antwerp om te beslissen of een Belgische ploeg kan om zo een deel van de verloren investering in de Kameroener terug te winnen.