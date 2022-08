Jonas De Roeck geeft uitleg over zijn vertrek bij Anderlecht

De Roeck was bij Anderlecht assistent van Vincent Kompany, maar meer dan een jaar geleden zette hij die samenwerking stop.

Ondertussen is De Roeck aan de slag bij Westerlo dat promoveerde naar de Jupiler Pro League. De Roeck heeft dan ook geen spijt van zijn beslissing.

“Ik kon me niet honderd procent vinden in het takenpakket dat klaar lag voor mij. Ik wou niet blijven om te blijven, dus zijn we heel open en correct uit elkaar gegaan”, klonk het in Extra Time.

De keuze voor Westerlo blijkt ondertussen een stevig succes. “Het was na mijn periode bij Anderlecht belangrijk om een project te vinden waar er ambitie was en waar ik op mijn manier kon werken. Die troeven waren er in Westerlo.”