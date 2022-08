'Club Brugge overweegt mee te werken aan vertrek van Mechele naar Serie A, maar dan moeten deze voorwaarden vervuld worden'

Brandon Mechele staat in de belangstelling van Bologna FC 1909. Toch is Club Brugge niet van plan om de verdediger zonder slag of stoot te laten gaan.

Brandon Mechele zit dan wel in zijn laatste contractjaar, maar het was de bedoeling van alle partijen om na de zomermercato in alle rust rond de tafel te gaan zitten. Nochtans lijken de speelkansen van de verdediger geslonken door de komst van Dedryck Boyata. Het Laatste Nieuws weet dat Mechele mag vertrekken, maar dan moet de juiste prijs op tafel komen. De marktwaarde van de drievoudig Rode Duivel wordt geschat op zo’n zes miljoen euro. Maar dat is niet alles. De landskampioen hoopt in dat geval in de resterende dagen van de mercato een vervanger aan de haak te slaan.