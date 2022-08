OFFICIEEL: Joshua Zirkzee keert niet terug naar Anderlecht, maar tekent voor Bologna

De kogel is door de kerk. Joshua Zirkzee zal niet opnieuw voor Anderlecht uitkomen, maar gaat in de Serie A aan de slag.

Afgelopen weekend was Joshua Zirkzee al een aandachtige toeschouwer tijdens AC Milan - Bologna in de Serie A. Het leek er dan ook op dat alleen nog een paar punten en komma's een definitieve overgang in de weg stonden.

Nu is de transfer defintief een feit. Bologna maakte namelijk bekend dat de aanvaller voor vier jaar bij hen tekent. Bayern München heeft wel een terugkoopoptie afgedwongen. Anderlecht vist dus achter het net en ziet zo zijn aanvaller van vorig jaar die in 47 duels 18 doelpunten maakte en 13 assists gaf definitief door de vingers glippen.