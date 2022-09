Als Anderlecht Vertonghen wil halen, doen ze dat best ten laatste morgen of hij speelt niet Europees (net als aanwinsten van Gent, Union en Club)

De Belgische topclubs die nog versterking willen halen hebben nog tot zes september om dat te doen. Willen ze dat die jongens Europees meespelen, dan zullen ze hun moeten haasten.

De UEFA heeft de deadline voor de inschrijving van de Europese lijsten immers op 2 september om middernacht gehouden. Wie er dan niet opstaat, krijgt pas in januari een kans om op de Europese lijst te geraken.

Anderlecht, Gent, Club Brugge en Union moeten dus tegen morgen hun transfers afgerond hebben die ze ook in Europa willen opstellen. Als paars-wit bijvoorbeeld Jan Vertonghen wil halen, moeten ze die tegen morgenavond binnengehaald hebben en ingeschreven op de Europese lijst, want anders komt hij niet meer in aanmerking.