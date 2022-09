Custovic moet meteen scoren met KV Kortrijk: "Heb al een idee in mijn hoofd"

Adnan Custovic werd deze week bij KV Kortrijk aangesteld als opvolger van Karim Belhocine.

Custovic heeft niet veel tijd bij KV Kortrijk. Hij maakte een snelle analyse en moet dringend zaken veranderen om punten te pakken. “Deze kern bevat enorm veel kwaliteit, maar ze moeten beter spelen als een team. Het creëren van een geheel dat goed aan elkaar hangt wordt de grote opdracht. Mijn ambitie is om zo veel mogelijk wedstrijden te winnen en offensief te voetballen”, zegt Custovic aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Ik heb veel wedstrijden van KV Kortrijk bekeken en wil aanvallender spelen om wedstrijden te winnen. Ik hoop dat we dit zullen beleven en dat we niet bang onderin moeten hangen, dat verdient deze club niet.”

De vermoedelijke elf van KVK wordt met Gueye en Avenatti in de spits, zo was te zien in een potje op training. Lamkel Zé krijgt de rol van 10 toebedeeld. “Ik heb al een idee in mijn hoofd, maar alles start vanaf 0. De jongens die op de bank zitten moeten bewijzen dat ik het niet bij het rechte eind heb. Of ik met 3 of 4 verdedigers zal spelen? Dat weet ik nog niet. De beste spelers zullen spelen, op de positie waar ze dat het best kunnen.”