Jelle Vossen zegt wat iedereen denkt: "Dat moeten we eraan toevoegen"

Zulte Waregem speelt geen slecht voetbal, maar enkel met goed voetbal kom je er zelden - zoveel is al even duidelijk.

"De uitslag is voor mij niet de juiste weergave van de wedstrijd. In de eerste helft speelden we degelijk en was Union eigenlijk niet gevaarlijk."



"In de tweede helft wilde het doelpuntje niet vallen en krijgen we te maken met een afgeweken bal en een tweede penalty. We spelen niet slecht, maar we moeten er de punten aan toevoegen."