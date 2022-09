Gauthier Ganaye reageert op Robinet die door KVO direct bij Nancy gestald werd

De supporters van KV Oostende waren furieus toen KV Oostende opnieuw een spits kocht, maar die meteen naar Nancy doorstuurde.

Zeker omdat de kustploeg het dit seizoen offensief niet gemakkelijk heeft. Voor de fans was elke spits welkom, ook een Thomas Robinet die uit de derde klasse kwam. “Ja, we hebben moeite om te scoren in de laatste paar wedstrijden, maar we creëren die kansen wel. We moeten meedogenlozer zijn. Dat komt wel, onze spelers hebben de kwaliteiten om te scoren”, zegt Ganaye op de website van de kustploeg.

“Wat Robinet betreft, hij is een spits die zijn strepen al verdiend heeft in de Franse derde klasse. Om dan meteen op hem te rekenen om onze aanval in de eerste divisie te leiden, is een grote stap en misschien een risico. De speler in kwestie wilde een toekomstbeeld hebben van een stap hoger en daarom stelden we deze route voor. Eerst bevestigen met Nancy en dan is de stap naar KVO wellicht mogelijk.”

En Ganaye gaat nog wat verder in zijn uitleg over ‘het systeem’. “Of hij maakt een overstap naar een andere club en daar profiteert KVO dan ook van. Ik begrijp dat dit voor de KVO-fans soms moeilijk te begrijpen is, maar zo werkt ‘multiclub ownership’. Mag ik je er ook aan herinneren dat Kenny Rocha nog niet zo lang geleden Nancy gratis verliet om zijn ontwikkeling bij KVO verder te zetten? Op 22-jarige leeftijd is hij een grote aanwinst voor onze club.”