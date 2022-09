Teddy Teuma is een nationale held in Malta, het kleinste land van de EU

Teddy Teuma is hot in Malta. De inwoners van het kleinste land van de EU wijzen op het nut van de middenvelder van Union.

Union Saint-Gilloise maakt al iets meer dan twee seizoenen indruk in het Belgische voetbal. Deze donderdag hebben ze bij Union Berlin laten zien dat er ook op Europees niveau rekening met hen moet gehouden worden. Ze wonnen met 0-1 in Duitsland en konden rekenen op wederom een uitstekende Teddy Teuma.

Als je het de plaatselijke bevolking vraagt, besef je al snel hoe populair de 28-jarige middenvelder van Union is in zijn thuisland Malta. Martin, amateurvoetballer op het eiland en bareigenaar niet ver van het stadscentrum van Valetta, vertelt over het belang van Teddy Teuma voor het nationale team. "Hij is een van de beste spelers die we ooit hebben gehad. Vanaf het moment dat hij zijn internationale debuut maakte in 2020, beseften we al snel dat dit de nieuwe ster was van ons voetbalelftal. Hij is zo'n belangrijke speler voor de balans van het team, hij kan zoveel ballen oppikken met zijn positieve agressie en echt de loop van een wedstrijd veranderen. Hij is niet de speler met de beste statistieken, maar veel van de doelpunten die we maken komen door hem."

© photonews

Pedro, een klant in een restaurant een paar honderd meter verderop, is het daarmee eens. "De resultaten van het team zijn verbeterd sinds zijn komst, en dat is geen toeval. In de WK-kwalificatiewedstrijden van november 2021 speelde hij een grote rol in de overwinning op Cyprus, een team dat sterker is dan het onze. Hij is de enige speler die in één van de vijf grote Europese competities kan spelen, en hij neemt zijn status perfect waar op het veld".

Hoewel het Belgische voetbal op het Maltese eiland natuurlijk niet in het middelpunt van de belangstelling staat, heeft het gerucht over een vertrek van Teuma bij Union Saint-Gilloise deze zomer de aandacht getrokken van de trouwste toeschouwers. Joseph, de eigenaar van een campingwinkel aan zee getuigt: "Ik ben blij dat hij de beslissing heeft genomen om bij zijn club te blijven. Hij speelt in de Europa League, en dat is goed voor zijn ontwikkeling en die van ons team. Als hij door deze ervaring nog sterker kan worden, zouden we allemaal blij zijn. Hij lijkt zich goed te voelen in België, en dat is het belangrijkste".

Zoals u ziet is Teddy Teuma, in een land waar 74% van de volwassen mannen ooit clubvoetbal heeft gespeeld (volgens een enquête van Kantar Media) een echte nationale ster. Ongetwijfeld zullen zijn recente prestaties bij de Union deze status bevestigen. De Unionist komt eind september terug bij de nationale ploeg, met een match op Estland in de Nations League op 23 september, alvorens vier dagen later Israël te ontvangen in een vriendschappelijke wedstrijd.