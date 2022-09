Dury onderhandelde met Europese subtopper: "Mijn palmares? Daar staat een tweede plaats in België op"

Francky Dury is voor het grote publiek voor altijd een clubicoon van Zulte Waregem. De coach leek er de voorbije twintig jaar nooit te zijn weggeweest. Al onderhandelde hij ooit wel met een Europese subtopper.

In 2013 - dat was vlak na het waanzinnige seizoen waarin Zulte Waregem op de laatste speeldag de titel liet glippen op het veld van RSC Anderlecht - zat Francky Dury immers rond de tafel met Lille OSC.

“Het klopt dat ik met Lille heb gepraat”, blikt Francky Dury bij MIDMIDPodcast terug op dat hoofdstuk. “Die onderhandelingen werden overigens in een hotel in Parijs gevoerd. Ik heb er destijds nog een uitstapje met mijn vrouw van gemaakt.”

© photonews

Dury moest er zijn filosofie verdedigen ten opzicht van de voorzitter van Les Dogues. “Ik weet nog dat ik nog nooit zo’n straffe monoloog heb gevoerd. (lacht) Daags nadien had ik ‘s ochtends vroeg zelfs al berichten van de technisch directeur. Ik had de president blijkbaar omvergeblazen.”

“Uiteindelijk zijn er geen verdere gesprekken gevoerd”, verrast Dury. “Het nieuws stond ook al in de Franse kranten. De voorzitter van Zulte Waregem had gevraagd om meteen naar het stadion te komen voor een tegenvoorstel. Ik heb dan ook een tienjarig contract tot 2022 getekend.”

Al stelt zich de vraag: heeft Dury de kans van zijn leven gemist? “Ik was niet de enige kandidaat, hé. Rudi Garcia vertrok net naar AS Roma en enkele grote namen (Lille koos voor René Girard, nvdr.) hadden zich gemeld. Allemaal met een groot palmares. Op dat van mij staat de tweede plaats in België.” (lacht)