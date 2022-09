Chelsea-eigenaar Boehly doet vreemde uitspraak over Kevin De Bruyne

Boehly was aanwezig op de SALT Conference en verklaarde hij dat hij een netwerk van clubs wil uitbouwen zoals de City Group of Red Bull. Hij wil er zo voor zorgen dat de jonge spelers van Chelsea zich volop kunnen ontwikkelen en dat ze elders speelminuten kunnen verzamelen.

In de context van jeugd opleiden deed Boehly een opmerkelijke uitspraak. "We hebben één van de beste jeugdacademies in de wereld. Onze academie, dat is Mo Salah, De Bruyne, Tammy Abraham, Reece James, Mason Mount, Chalobah".

Maar Salah werd door Chelsea gekocht voor zo'n €16,5 miljoen toen Salah al 21 was. Kevin De Bruyne werd gekocht door Chelsea voor zo'n 8 miljoen toen hij ook 21 was en kampioen werd met Genk.

Todd Boehly : “We’ve got the best women’s team in the world, we’ve got one of the best academies in the world, our academy is Mo Salah, De Bruyne, Tammy Abraham, Reece James, Mason Mount, Chalobah” (@SALTConference)