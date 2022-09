Voormalige speler Standard tekent nieuw contract in de Premier League!

Moussa Djenepo heeft vandaag een nieuw contract voor drie jaar getekend bij Southampton.

In de zomer van 2019 verliet ene Moussa Djenepo Standard en daarbij ook de Belgische competitie voor een avontuur in de Premier League bij Southampton. Bij Standard betaalden ze twee jaar daarvoor slechts 50.000 euro voor de Malinees nadat ze hem eerst een half jaartje gehuurd hadden. Southampton legde twee jaar later 15,7 miljoen euro neer, een aardige winst dus voor de Rouches.

Vandaag, meer dan drie jaar later, tekent Djenepo een nieuw contract dat hem voor nog drie seizoenen aan Southampton verbindt. In totaal speelde de Malinees al 74 keer voor het team van Ralph Hasenhüttl waarin hij vier keer wist te scoren. Eén van die doelpunten werd zelfs bekroond tot Doelpunt van de Maand in de Premier League. Verder gaf hij ook al drie assists.