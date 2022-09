Paul Onuachu laat zich uit over interesse Club Brugge: "Dat is volkomen logisch"

Gouden Schoen Paul Onuachu had deze zomer ook zomaar kunnen verkassen bij KRC Genk. Ook Club Brugge toonde interesse.

Onuachu was zelf vragende partij voor een transfer, maar uiteindelijk kwam die er niet en dus bleef de Nigeriaan in de Cegeka Arena.

Concurrent

Ondanks interesse van onder meer Club Brugge en buitenlandse ploegen dus. "Ja, Club was geïnteresseerd. Maar waarom zou ik Genk verlaten voor Brugge?", aldus de spits in De Morgen.

"Dat is een stap zijwaarts wat mij betreft en dat doe je niet. Het bestuur wilde dat ook niet en was daar duidelijk in. Voor mij is het logisch dat de Gouden Schoen niet naar een binnenlandse concurrent gaat."