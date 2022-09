Isabelle Mazzara is de 1e vrouw in het bestuur bij de Pro League: "Jammer dat ik de 1e ben"

Isabelle Mazzara is de 1e vrouw in het bestuur van de Pro League. Zij is een van de onafhankelijken in de Raad van Bestuur.

De Pro League heeft een nieuwe Raad van Bestuur. Dat zijn onafhankelijken Isabelle Mazzara en Bart De Smet, Wouter Vandenhaute en Sven Jaecques (G5), Philippe Bormans (K11) en Harm van Veldhoven (1B). Met Mazzara zit daar voor de 1e keer een vrouw bij. Zelf vindt ze dat jammer dat zij de 1e is. Zo vertelde ze aan Het Laatste Nieuws. "Maar het is goed dat die stap gezet wordt. We moeten ergens beginnen. Ook hoop ik dat ik niet ben gekozen, omdat ik een vrouw ben. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat niet het geval is." Mazzara kent Lorin Parys via de politiek. Ze werkte als adviseur/kabinetchef in 4 verschillende regeringen. Ook is ze algeemeen directrice bij de ULB en voorzitster van het Franstalig gemeenschapsonderwijs en het kunstencentrum Bozar. "Ik kies vooral voor organisaties die een grote impact op de maatschappij kunnen hebben", ging ze verder. "Op de cohesie van een samenleving. Dat geldt voor kunst, onderwijs en het voetbal."