Maxime De Cuyper krijgt lof van beloftencoach Jacky Mathijsen: "Hij heeft het uitstekend gedaan"

De jonge Rode Duivels verloren nipt met 1-2 van Jong Oranje, maar verdediger Maxime De Cuyper kreeg alle lof van Jacky Mathijssen.

“Hij heeft het uitstekend gedaan”, toonde beloftencoach Jacky Mathijssen zich tevreden tegenover Gazet van Antwerpen. “Drie jaar geleden had ik hem al een keer opgeroepen bij de U19, maar toen was zijn lichaam nog niet klaar voor het internationale niveau. Vandaag is hij doorgegroeid, al kan er nog wel een kilo of vijf bij. Zijn debuut was goed: hij durft meevoetballen, heeft een uitstekende passing vooruit en kiest zijn loopacties goed uit. Samen met Doku was onze linkerflank na de pauze gewoon top.”

De Cuyper houdt zijn voetjes op de grond: “Het was dan ook een cadeau om met iemand als Doku voor mij te spelen. Als verdediger heb je dan altijd een aanspeelpunt, ook als hij onder druk staat. Hij trekt ook altijd één of twee spelers naar zich toe, waardoor er voor mij veel meer ruimte kwam."