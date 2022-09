Deense enclave Club Brugge nog wat groter? Nog niet meteen: 17-jarig wonderkind neemt beslissing

Bij Club Brugge zijn ze altijd op zoek naar leuke voetballers om de kern te versterken. Een toptalent kwam onlangs niet.

Valdemar Byskov Andreasen was een van de vele namen die op het lijstje stonden bij Club Brugge de voorbije weken en maanden.

3 miljoen euro

De 17-jarige aanvallende middenvelder heeft nu zijn contract weten te verlengen bij Midtjylland tot 2025. En dus zal hij flink duurder worden.

Blauw-zwart had volgens Deense media al een bod van drie miljoen euro klaar voor Byskov Andreasen, maar zal vermoedelijk dieper in de buidel moeten tasten als ze een nieuwe poging willen ondernemen deze winter of volgende zomer.