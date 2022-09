Anderlecht recupereert twee spelers in aanloop naar de hervatting van de competitie

Goed nieuws voor Anderlecht met het oog op de hervatting van de competitie. Twee spelers die in de lappenmand lagen, zijn weer fit.

Het Nieuwsblad meldt dat Benito Raman en Amadou Diawara hersteld zijn van hun respectievelijke blessures. Ongeveer een maand geleden strikte Anderlecht Diawara, die de overstap maakte van bij het Italiaanse AS Roma.

© photonews

Kort na zijn aankomst werd hij de krachtpatser op het middenveld dus al afgeremd door een blessure, maar nu is de Guineeër er weer bovenop. Benito Raman liep dan weer een knieblessure op in aanloop naar het Europese treffen met het Deense Silkeborg en de competitiematch op het veld van Westerlo.

Ook in Boekarest en thuis tegen Kortrijk stond Raman niet op het wedstrijdblad. Nu heeft de aanvaller wel al opnieuw de individuele training hervat. Afwachten of het duo Diawara-Raman al in aanmerking komt voor speelminuten in de thuiswedstrijd tegen Charleroi van komende zondag.