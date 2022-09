Nederlandse debutant moet topper in Challenger Pro League in goede banen leiden

Na de interlandbreak en de bekermatchen wordt er dit weekend ook in de Challenger Pro League weer competitie gespeeld.

De topper in de Challenger Pro League tussen Beveren en Lierse K. zal geleid worden door de Nederlander Robin Gansner. Het is de eerste keer dat hij in ons land een match leidt.

De man uit Zandvoort kwam nooit eerder in België in actie, maar is in Nederland een grote naam in de Keuken Kampioen Divisie.

Ook Maarten Toeback maakt zijn opwachting. Hij floot in april van 2021 zijn laatste match in 1B. Nu zal hij Jong Genk tegen Dender EH in goede banen moeten leiden.