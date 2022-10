Kévin Denkey verklaart zijn goede vorm: "Dat doet bergen verzetten"

Cercle Brugge won met 5-1 van KAS Eupen. Kévin Denkey scoorde drie van de Brugse goals.

Scoren liep het hele seizoen al moeilijk voor Cercle Brugge, maar groenzwart knalde er tegen KAS Eupen maar liefst vijf tegen de netten.

Met ook drie doelpunten van Denkey. “Veel heeft te maken met vertrouwen”, zegt Kévin Denkey aan Het Nieuwsblad. “We werkten al langer met Miron Muslic samen en we wisten hoe hij het voetbal benaderde.”

Vorm en vertrouwen, daar gaat het volgens Denkey om. “Hij zei ook meteen dat ik zijn spits was en dat hij in mij geloofde. Zoveel vertrouwen doet bergen verzetten. Maar ik moet ook mijn ploegmaats bedanken, want zonder een goede ploeg achter mij ben ik ook niks.”