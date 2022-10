Vanhaezebrouck beseft: "Enorme challenge" en "Als we verliezen van Union is het weer van dat"

AA Gent boekte op zondag een nuttig én belangrijke zege tegen KV Mechelen. Maar of daarmee de rust helemaal is weergekeerd?

Bij een ploeg als AA Gent staat er altijd druk op de ketel. Dat beseft Hein Vanhaezebrouck zelf ook maar al te goed.

"Ik ben altijd bezig geweest met de club en heb altijd een goede band gehad met de spelers. Of de heisa ons dichterbij heeft gebracht? Neen, de band is er altijd geweest", aldus de coach.

Challenge

En hij weet dat er een moeilijk duel aankomt in het Dudenpark: "Als we woensdag verliezen is het weer van dat, maar dat weten de spelers ook. Het wordt een ongelooflijke challenge, want Union is enorm op dreef."

"We kunnen een goed resultaat daar zeker en vast gebruiken. We hebben al veel punten verloren: er gebeurden soms onverwachte dingen, we hadden al veel pech en er waren individuele fouten."