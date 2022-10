Patrick Goots over straf voor Didier Lamkel Zé: "Wie verzint nu zoiets?"

Dinsdag besliste het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal dat Didier Lamkel Zé een alternatieve sanctie krijgt voor de ongeregeldheden tijdens KV Kortrijk-Antwerp.

De Kameroener krijgt een voorwaardelijke straf, maar moet wel een ontmoeting hebben met supporters en officiële vertegenwoordigers van The Great Old.

“Wie verzint nu zoiets?”, vraagt Goots zich meteen af in Gazet van Antwerpen. “Dat zijn mensen die volgens mij nooit op een voetbalveld hebben gestaan. Hoe kun je nu twee partijen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, vragen om rond de tafel te gaan zitten?”

“Wie zet je daar dan? Vaardig je iemand van de supportersfederatie (FASC) af, wetende dat de achterban een andere mening is toegedaan? Ik begrijp best dat niemand hierop zit te wachten. De enige oplossing die ik zie, is dat Kortrijk Lamkel Zé niet meeneemt naar de Bosuil voor de terugmatch in de competitie. Anders krijgen we daar dezelfde taferelen te zien.”